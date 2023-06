Gedanken zum S-Link

S-Link - warum wird das Kind nicht beim Namen genannt? Es gibt immer noch viele Leute, welche mit der Bezeichnung S-Link nichts anfangen können, sehr wohl aber mit der Bezeichnung U-Bahn. Es gibt meines Erachtens keine Stadt mit ca. 155.000 Einwohnern, welche eine U-Bahn betreibt oder plant.

Zur ÖBB-Anbindung: Mich würde interessieren, wie die ÖBB-Strecken aus Straßwalchen, Friedburg, Golling oder Freilassing in den Tunnel eingebunden werden, also von Ebene 1 nach unten auf die Ebene U2, technisch sehr schwierig und immens teuer. Also ist diese geplante Verlängerung hauptsächlich nur für die Fahrgäste aus Bürmoos, Oberndorf usw. ein Vorteil.

Es gibt in Österreich vergleichbare Städte wie Linz, Innsbruck oder Graz, welche den Straßenbahnbetrieb massiv ausgebaut haben. Graz ist fast doppelt so groß wie Salzburg und hat den U-Bahn-Bau abgesagt. Städte, welche derzeit neue U-Bahnstrecken bauen, berichten von hohen Kostensteigerungen, das wird in Salzburg nicht anders sein.

Salzburg braucht schnelle Lösungen des Verkehrsproblems. Wenn die geplante Fertigstellung der Verlängerung vom Bahnhof zum Mirabellplatz bis 2028 dauert, würde mich interessieren, wann das komplette Bauvorhaben bis Hallein fertiggestellt wird.

Robert Stangl, 5020 Salzburg