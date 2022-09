Gedanken zum Tod Michail Gorbatschows

"Die Welt trauert um Michail Gorbatschow." Es ist eine Tatsache, dass Michail Gorbatschow die Welt entscheidend veränderte, mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika den Menschen seines Staates mehr Freiheiten gab und politische Partizipation ermöglichte, die sowjetische Bevormundung ostmitteleuropäischer Satellitenstaaten beendete sowie den Fall der Berliner Mauer und damit die deutsche Wiedervereinigung ermöglichte. In seiner Zeit begann das friedliche Neben- und Miteinander von Ost und West in Europa. Völlig zurecht wurde ihm dafür auch der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Tragisch für ihn blieb wohl, dass er in seiner Heimat nicht dieses positive Image genoss wie im Westen. Dabei waren gewiss nicht Glasnost und Perestroika (Transparenz und Umgestaltung) dafür verantwortlich, dass die Sowjetunion auseinanderbrach und Russland sich nicht in dem Ausmaß wirtschaftlich und politisch entwickeln konnte wie die ehemals bevormundeten Staaten. Oder: Warum konnte der Kriegsverlierer Deutschland nach 1945 rasant zu einer Wirtschaftsnation ersten Ranges aufsteigen, während die Siegermacht Sowjetunion trotz einiger Fortschritte ziemlich rückständig blieb?

Es war wohl eher so, dass die "alten Sowjeteliten" den Reformprozess nach Kräften behinderten und damit die Perestroika konterkarierten. Glasnost hingegen funktionierte und machte den Menschen Hoffnungen, die sich letztlich bestenfalls rudimentär erfüllten. Dass die Sowjetunion sozioökonomisch nicht mit dem Westen Schritt halten konnte und immer stärker an Boden verlor, war vielmehr der ineffizienten sowjetischen Planwirtschaft, der Überdimensionierung des militärisch-industriellen Komplexes und der Schwerindustrie sowie der Vergeudung von Ressourcen sowohl im Rohstoffbereich als auch beim Humankapital, schließlich wohl auch der massiven polizeistaatlichen Unterdrückung freier Meinungsäußerung geschuldet. Gorbatschow erkannte die Probleme, wollte sie durch Glasnost und Perestroika beheben und scheiterte letztlich an jener Funktionärsschicht, die um ihre Privilegien fürchtete. Der Putschversuch gegen ihn im Sommer 1991 läutete dann den endgültigen Zerfall der UdSSR ein.

Bei allen Verdiensten Gorbatschows für den europäischen und den Weltfrieden dürfen aber einige Tatsachen nicht außer Acht gelassen werden. Innerhalb der Sowjetunion blieb er den Teilrepubliken gegenüber hart und teilweise auch brutal. Bei der "Singenden Revolution im Baltikum" im August 1989 hielt sich Moskau ja noch zurück. Doch am 13. Jänner 1991 gab Gorbatschow den Schießbefehl gegen jene, die den Fernsehturm von Vilnius gegen moskautreue Kräfte, die sich an die Macht zu putschen wollten, verteidigten. In diesem Blutsonntag von Vilnius starben vierzehn Menschen und etwa tausend wurden schwer verletzt, als sowjetisches Militär und die berüchtigten OMON-Truppen Litauer beim Fernsehturm ihrer Hauptstadt erschossen oder mit Panzern überrollten.

Auch sein Auftritt bei den Feierlichkeiten zum 25-Jahr-Jubiläum des Berliner Mauerfalls bildet wohl einen Schatten in seiner Biographie, als er den Satz "Ich bin absolut überzeugt, dass Putin heute besser als jeder andere die Interessen Russlands verfolgt" äußerte - und dies ein gutes halbes Jahr nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch russische Truppen.

Selbstverständlich überwiegen in Gorbatschows Biographie seine positiven Einflüsse auf den Frieden in Europa und der Welt, den Blutsonntag von Vilnius und das entbehrliche Lob für Putin nach der Annexion der Krim darf man bei einer ausgewogenen Würdigung aber nicht vergessen.



Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt