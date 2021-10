Gedanken zum Weltspartag

"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not " (Altes Sprichwort)

"Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig d'rauf schaut, daß man's hat, wenn man's braucht." (Josef Kirschner)

2021 ist die Situation die, dass Milliarden von Menschen auf der Welt keinen Cent sparen können, weil sie mit ihren Mitteln gerade noch durchkommen oder ums Überleben kämpfen, während wenige "Auserwählte" Milliarden scheffeln. Auch im "Reichen Österreich" hat sich die Lage durch den Lockdown und massiven Teuerungen für viele so zugespitzt, dass das Ersparte aufgebraucht ist und erneutes Sparen für sie nur ein Wunschtraum ist!

Mag. Wilfried Ledolter

8680 Mürzzuschlag