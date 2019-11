Gedanken zur Bewertung von LehrerInnen

Feedback ist meiner Meinung nach grundsätzlich zu begrüßen. Eine App kann aber etwas ganz Entscheidendes nicht bieten: sie weist nicht in die Zukunft und misst nur den Status quo. Ich bin eine Lehrerin im Ruhestand und habe bereits vor vielen Jahren an meiner Schule, damals gemeinsam mit SchülerInnen, einen Feedback-Bogen entworfen. Die SchülerInnen bewerteten meine Tätigkeit und die meiner KollegInnen und konnten ihre Bewertung auch kommentieren. Nach der Auswertung erfolgte aber die meines Erachtens wichtigste Maßnahme: Ich habe das Feedback gemeinsam mit der Klasse besprochen und analysiert. Gemeinsam haben wir auch Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Das war und ist für mich gelebte Schulpartnerschaft. Menschen - und um diese geht es in der Schule - brauchen keine Sterne, sie brauchen Kommunikation. Nur ein Gespräch, das durchaus auch ein kritisches sein kann, kann zu einer Verbesserung im Umgang miteinander führen.

Ich befürworte tatsächlich - durchaus auch von Seiten des Ministeriums vorgegeben - verpflichtendes Lehrerfeedback. Verpflichtend müsste dann aber auch eine zukunftsweisende Analyse darüber erfolgen. Das ist für mich Schulqualität, die alle an der Schule Beteiligten involviert. Feedback in der Form einer privaten App ist strikt abzulehnen, führt nur zu Frustration, steigert aber die Qualität in keiner Weise.





Mag. Claudia Dörrich, 5201 Seekirchen