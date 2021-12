Gedanken zur Coronaimpfung

Es wird immer so dargestellt, als ob alle Menschen, die sich impfen lassen, Altruist/Innen wären, die das ja nur zum Schutz für andere tun und alle, die sich nicht impfen lassen einfach nur Egoiste/Innen, denen das Wohl aller anderen egal ist und/oder Kickel-Anhänger/Innen und Verschwörungstheroretiker/Innen. Dabei finden sich sowohl unter den Impfbefürworter/Innen auch Egoist/Innen, die einfach Angst haben und nur zu ihrem eigenen Schutz wollen, dass sich auch alle anderen impfen lassen, und unter den Impfgegner/Innen bzw.-kritiker/Innen sehr sozial eingestellte Menschen, welche die Coronaimpfung aus den unterschiedlichsten Motiven ablehnen.

Das können zum Beispiel persönliche schlechte Erfahrungen mit Impfungen sein, oder - wie in meinem Fall - einfach die Tatsache, dass ich die Krankheit vor einem guten Jahr durchgemacht habe, und laut Tests eigentlich noch genügend Antikörper vorhanden sind. Dass diese noch immer "funktionieren" hat sich in den Herbstferien erwiesen, als meine 15-jährige Tochter positiv auf Corona getestet wurde, und ich mich nicht angesteckt habe. Aber offenbar sind die gratis erworbenen, natürlichen Antikörper nichts wert im Gegensatz zu den teuer von der Pharmaindustrie produzierten

Ich bin nicht grundsätzlich gegen das Impfen, stelle aber infrage, ob es nötig ist, allen dieselbe Dosis zu verpassen, egal ob genesen, Menschen mit gutem Immunsystem oder solchen mit Vorerkrankungen, und ich habe ein Problem mit einer Impfpflicht ganz besonders für Kinder, und das sind in der Medizin eigentlich Menschen unter 16 Jahren.







