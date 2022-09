Gedanken zur Wahl des Bundespräsidenten

Zu "Wer braucht schon den Bundespräsidenten" (Andreas Koller, SN, 5. September) einige Punkte:

1. Brauchen wie einen: eindeutig ja.

2. Wiederwahl durch Nationalversammlung: kann vielleicht dem Denken von Demokratiepuristen widersprechen, ist aber die einzige Möglichkeit einer sinnvollen und effizienten Wiederwahl. Die Kosten einer Volkswahl sind hinausgeworfenes Geld in Reinkultur.

3. Längere Wahlperiode: why not, Tragfähigkeit scheint bei dem üblichen Durchschnittsalter der Kandidaten nicht gesichert.

4. Modus bei Bewerbung bei möglicher Wiederwahl: dient jetzt nur durch Profilierung der Spaßkandidaten (siehe Koller): Es entspricht nicht der Würde des Amtes, wenn ein amtierender BP (der sich wohl schon ausreichend vorgestellt hat) wie die Spaßkandidaten um Stimmen buhlen muss: Ein amtierender BP muss daher für ein Antreten für eine Wiederwahl ex lege nominiert sein.

5. Es erscheint unverantwortlich, dass der Steuerzahler die Kosten für die Profilierung der Spaßkandidaten tragen muss .

6. Der von der FPÖ nominierte Kandidat für das Amt des österreichischen BP Rosenkranz ist Mitglied der schlagenden Wiener akademischen Burschenschaft Libertas und folgt also daher diesem deutschnationalen Gedankengut.

Ob das eine erstrebenswerte Qualifikation für einen österreichischen BP ist?



Dr. Manfred Tschurlovits, 1220 Wien