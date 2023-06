Gedanken zur Wien-Verbindung

Hier meine Gedanken zur Flugverbindung Salzburg-Wien. Der Wegfall der Flugverbindung brachte mir persönlich ein Mehr an Kosten, vermutlich mehr CO2-Ausstoß für die Umwelt und alles andere als eine Zeitersparnis. Ich musste seitdem mehrmals den Weg per Auto zum Flughafen München, ja auch nach Wien antreten, nahm gleichzeitig aber auch die Zugverbindung nach Wien in Anspruch.

Meine Erfahrung zu Letzterem möchte ich gerne teilen: Als ich nach Ankunft des Rückflugs am Flughafen Wien den Zug nach Salzburg nahm, bekam ich vom Zugbegleiter die Information, dass meine Bordkarte für diesen Zug nicht gültig sei und ich deswegen ein neues Zugticket direkt bei ihm kaufen muss (Preis mehr als 60 Euro). Der Hintergrund: Die automatische Buchung bei Austrian hatte mir den Anschlusszug nach Salzburg mit "genügend" Wartezeit am Flughafen Wien gewählt. Nun sollte ich also mehr als eine Stunde auf den richtigen Zug warten, obwohl frühere Verbindungen problemlos möglich waren. Herr Gratzer vom VCÖ ist mit seinem Argument der Zeitersparnis also weit weg von der Realität.

Ein weiteres Mal musste ich dann sogar mit dem Auto nach Wien fahren, weil die Flugzeiten keine gerechten Zugverbindungen zuließen (weder Hin- noch Rückfahrt).

Frau Berthold, deren Partei die vergangene Landtagswahl zur Klimawahl ausgerufen hatte und kläglich gescheitert ist, führt das Argument des CO2-Ausstoßes an, ohne vermutlich zu wissen, dass es mittlerweile bei Flugbuchungen die Option gibt, den verursachten CO2-Ausstoß klimaneutral auszugleichen - dies wird in der Debatte immer stillgeschwiegen.

Auch Frau Gewesslers Argument des Drei-Stunden-Schwellwerts hält der Realität nur bedingt stand, da regelmäßige Verzögerungen der ÖBB die Gesamtdauer der Verbindung auf oft mehr als drei Stunden erhöhen.



Bernd Amplinger, 5541 Altenmarkt