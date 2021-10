Gedanken zur Zeitumstellung

Schon in der Volksschule habe ich gelernt, wie man sich mithilfe der Sonne orientiert: Wenn der kleine Zeiger der Uhr zur Sonne gerichtet wird, zeigt der halbierte Winkel zwischen Zeiger und "12" nach Süden. Bei der gesetzlichen Sommerzeit stimmt das nicht. Auch die Sonnenuhren, die man durchaus als Kulturgut bezeichnen kann und die mit Korrekturkurven oder -tabellen bis auf wenige Minuten genau sein können, zeigen eine falsche Zeit an. Seefahrer und Landvermesser bestimmen ihre Standorte durch den "Mittagsschuss". Dabei wird der Winkel zwischen der Kimm (dem Meereshorizont) bzw. der Waagrechten und der Sonne bei ihrer Kulmination gemessen und daraus die Position errechnet. Dieser Zeitpunkt ist der örtliche Mittag, der bei uns nur am 15. Längengrad (der deshalb auch als Mittagslinie bezeichnet wird) mit dem Mittag der MEZ genau übereinstimmt. Seit es GPS gibt, ist das zwar eine weitgehend historische Navigations- und Vermessungsform, muss aber für den Fall einer Störung immer noch beherrscht werden. In Zukunft sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden. Eine andauernde "Sommerzeit" wäre unnatürlich und unastronomisch. Wenn man die Wirkung der ganzjährigen Sommerzeit haben will, bräuchte man nur alle Beginn-, Öffnungs-, Fahrplan- und Programmzeiten um eine Stunde vorzuverlegen. Dann bliebe "Mittag" die Mitte des Tages.

Dr. Wolfgang Schütz

5020 Salzburg