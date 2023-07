Gedanken zur Zunahme von CO₂

Eine Zunahme des Kohlendioxids in der Luft befeuert die Erderwärmung, aber auch das Pflanzenwachstum. Der Holzkörper beispielsweise von Bäumen besteht zu etwa fünfzig Prozent aus Kohlenstoff und dieser wird durch Photosynthese aus dem in der Luft enthaltenen CO₂ (Kohlendioxid) gewonnen. Um den CO₂-Gehalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, müssen Maßnahmen konsequent, welche ohnehin schon in Ansätzen existieren und nicht utopisch sind, umgesetzt werden: Konsequente Begrünung von Dächern speziell bei Neubauten, Aufstockungen etc. Dies würde gerade in Städten zu spürbaren Temperaturverringerungen führen, der Versiegelung und dem damit verbundenen raschen Wasserabfluss entgegenwirken. Auch sei an das "city gardening" gedacht - Selbstversorgung mit Gemüse etc. Ein kleiner Teil von verlorengegangenen Landwirtschaftsflächen, nach Umsetzung des Renaturierungsgesetzes der EU, könnte dadurch kompensiert werden. Auch die Aufforstung von Wüstenflächen speziell südlich gelegener Kontinente, mit klimaresistenten Bäumen muss forciert werden. Hier wäre ein riesiges Potenzial zur CO₂-Speicherung.





Dipl.-HTL-Ing. Mathias Kronreif, DI (FH) Mathias Kronreif, Michael Kronreif, MSC, Werfen, Bischofshofen, Ostermiething