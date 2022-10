Gedankliche Abrüstung

Die derzeitige Kriegssituation berührt und bewegt uns. Gedanken, wie wir die Lage zum Besseren wenden können, sind wichtig. Kann nicht jede und jeder einen, wenn auch bescheidenen, Beitrag dazu leisten? Man kann mithilfe der eigenen Bemühung und des freien Willens den eigenen Gedanken gute Richtung, zum Frieden, weisen.

Gedanken, Gefühle sind und lenken Energien.

Je mehr wir sie dem Frieden zuwenden, umso mehr Kräfte lenken wir in diese Richtung. Alle können damit ihren Beitrag leisten, egal ob man es als Planung, Gebet, Meditation oder was immer auffasst. Realitäten entwickeln sich nicht zuletzt aus unseren Gedanken, und dadurch können wir mit-entscheiden.

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" (Erich Kästner). Ausdauer und Wiederholung tragen naturgemäß zum Erfolg bei und "jede Stimme zählt", wie bei Wahlen. Also gedanklich ab- und umrüsten: Friede sei mit uns allen.

Dr. Franz Steger, 5020 Salzburg