Gedenken an George Floyd und die Demokratiebewegung in Hongkong

Zu Recht wird an den Todestag des Afroamerikaners George Floyd erinnert, dessen Tod eine wahre Initialzündung für die Black Lives Matter ("BLM") Bewegung initiiert hat. Dies wurde letzten Sommer 2020 auch in Österreich deutlich, als um die 50.000 Menschen (trotz Coronarestriktionen) für BLM in Wien auf die Straße gingen.

Doch auch ein anderes Ereignis jährt sich jetzt bald zum ersten Mal, leider mit jedoch weitaus weniger medialer Beachtung: die Unterzeichnung des "Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong", mit dem den Demokratiebestrebungen Hongkongs de facto der Garaus gemacht wurde! Auf die Straße als Zeichen der Solidarität für die Demokratiebewegung von Hongkong ging bei uns in Österreich niemand! Gerade auf den "totalitären Durchgriff" von Mainland China auf Hongkong sollten wir nicht vergessen, besonders wenn wir in diesen Tagen der BLM-Bewegung medial viel Aufmerksamkeit widmen! Denn auch Hongkong und seine Menschen "matter"!

Dipl.-Phys. (Univ.) Lukas Traussnig, 9400 Wolfsberg