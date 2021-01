Gedränge beim Eislaufen

"Bis zu 1300 Sportler kommen pro Tag" lese ich am 26. 1. 2021 in den SN. Das Getümmel sehe ich, wenn ich allein (weil Einzelhaushalt) eine Runde durch den Volksgarten drehe und kann mir dabei einen gewissen Unmut nicht verkneifen. Abstand? Masken? Nicht zu bemerken! Großes Gedränge beim Eingang usw. Und ich darf nicht zum Kieser Training, obwohl man dort ohnehin nur nach Anmeldung und mit perfekten Sicherheitsmaßnahmen trainiert. Wie für viele Mitglieder ist das Training dort auch für mich wichtig für meine Gesundheit nach einer schweren Erkrankung, quasi Fortsetzung der Reha - und das ist nun schon seit November nicht mehr möglich. Die negativen Folgen sind deutlich spürbar! Natürlich ist Eislaufen toll und macht Spaß - aber diese wohl eher willkürliche Auslegung der Regeln ist für mich unverständlich. Und das Argument "Sport im Freien" ist nicht schlüssig, dann könnte man ja auch Fußballspiele etc. mit Publikum abhalten. Kein Wunder, dass man langsam aber sicher eher genervt reagiert.



Dr. Helga Vereno, 5020 Salzburg