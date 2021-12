Gefahr Bio-Gemüsebau?

Unter dem Titel "Neue Regeln für die Biobauern" berichtete Hans Gmeiner in den SN v. 29. 11. dass es österreichweit wie für konventionelle Betriebe auch für Biobäuerinnen und Biobauern ein Umbruchverbot für Grünland geben soll. Ich habe bereits in einem anderen LB (SN v. 11. 5) als Biobotschafter aufgezeigt, dass bei Beteiligung an der Umweltfördermaßnahme "Vorbeugender Grundwasserschutz auf Grünlandflächen" im Flachgau, in Teilen des Tennengaues sowie in Oberösterreich ein Umbruchverbot von Grünland vorgeschrieben ist. Dieses Verbot gilt auch für den Bio-Ackerbau sowie den Bio-Gemüsebau. Im Hinblick auf einen Selbstversorungsgrad von 58 Prozent bei Gemüse in Österreich sollte im zukünftigen landwirtschaftlichen Umweltprogramm (ÖPUL) zumindest die Ausweitung des Bio-Gemüsebaues ermöglicht werden. Hier braucht es einen Schulterschluss der Landtage von Salzburg und Oberösterreich. Ich ersuche speziell die Konsumentinnen und Konsumenten, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger aufmerksam zu machen, dass von einer Auswertung des Bio-Gemüsebaues in Österreich keine Gefahr für das Grundwasser ausgeht und es auch keine Argumente gegen eine Steigerung des Selbstversorgungsgrades bei Gemüse gibt.

Georg Sams, 5202 Neumarkt