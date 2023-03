Im Leitartikel von Martin Stricker wird schon im Titel die "ÖVP als Gefahr für das Klima" (SN, 21. 3.) bezeichnet.

Das ist jedenfalls zu weit gegriffen. Richtig ist, dass es hinsichtlich Klimaschutz höchste Zeit wäre und dass sich aber "die ganze Welt" von den bisherigen Beschwichtigungszielen und dem geduldigen Papier internationaler Vereinbarungen lösen sollte. Wäre es nur die ÖVP, könnte man das Thema ja leicht in den Griff bekommen. Es ist aber "die ganze Welt", also acht Milliarden Menschen und deren zahllose Politiker, die leider zu wenig oder nichts tun. Wäre Österreich der Klima-Musterschüler, wäre das zu wenig, um weltweit das Ruder herum zu reißen. Würden wir "Vorzugsschüler" sein wollen, würden wir unsere wirtschaftliche Infrastruktur, von der wir leben, weitgehend vernichten. Es gilt also, und im größeren Bereich in Europa, darum, neben Klimazielen eine funktionierende Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Ohne China, USA und viele andere werden wir das Klima nicht retten können. Wir können nur die Apokalypse hinauszögern, aber sollten dabei die notwendige wirtschaftliche und industrielle Infrastruktur nicht außer Betracht lassen.



Günter Braun, 1020 Wien