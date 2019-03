Gefahrenstelle in Schallmoos

Seit Jahren ist uns der Lkw-Verkehr in der Breitenfelderstraße ein Anliegen. Seit Jahren frequentieren immer mehr und größere Lkw die Breitenfelderstraße von der Steinhauserstraße aus. Besonders das Rechtsabbiegen an der Kreuzung zur

Vogelweiderstraße ist ein Fiasko, da meist Gehsteig oder gegenüberliegende Fahrbahnen vollkommen von Lkw überrollt werden. Hier fuhren unsere Kinder und wir schon Hunderte Male mit dem Fahrrad. Hier tummeln sich zunehmend Zweiradfahrer. Hier sehen wir Tag für Tag, was für einen verkehrspolitischen Wahnsinn diese Kreuzung durch den Lkw-Verkehr darstellt.

Seit Jahren gibt es eine eigens neu gebaute Umfahrung aus dem Gewerbegebiet Schallmoos, die Vilniusstraße. Dennoch erhielten wir von der Stadt die Info, dass die Breitenfelderstraße nun einmal auch für den Lkw da sei. Seit Jahrzehnten eingeführte Gewohnheiten wolle man nicht ändern.

Und heute? Eine junge Frau auf dem Fahrrad musste diese unsinnige Verkehrsgewohnheit mit dem Leben bezahlen. Unfassbar!

Ich frage mich, wann wacht diese Stadt auf? Wie viel Schreckliches muss passieren, damit Handlungsbedarf gegeben ist?





Ute Nottebohm, 5020 Salzburg