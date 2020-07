Gefahrenstelle Radweg Müllner Steg

Salzburg hat an sich ein gutes Radwegnetz, aber eine Gefahrenstelle ist am Müllner Steg/Salzachkai. Schon selbst als Fußgänger nur durch einen "Seitensprung" Zusammenstoß mit schnellem Radfahrer verhindert, soll meiner Meinung nach umgehend hier versucht werden, die Gefahren zu vermindern. Eine Brückenunterführung wird wohl noch länger auf sich warten lassen. Um aber bis dahin eine Reduzierung der Geschwindigkeit der Radfahrer sowohl am Müllner Steg als auch auf dem Kai zu erreichen, wäre der Einbau von Gummischwellen eine Maßnahme, die Unfallgefahr zu reduzieren. Selbstverständlich sind auch die Fußgänger angehalten, Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg