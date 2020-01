Gefahrlose Landung gesucht

Ich beobachte einen Schwarm Stadttauben im Flug über hohen Wohnhäusern. Dieser Schwarm scheint einen sicheren Platz zu suchen, würde wahrscheinlich gerne in einer artgerechten Herberge landen, nicht auf den Wohnhäusern in unseren Städten. Auch das Futter würden die verwilderten Tauben, sprich Stadttauben, ebenso gerne in Ruhe im Taubenschlag zu sich nehmen. Und die Menschen könnten ohne Sorgen den fliegenden Taubenschwarm bewundern.

Ein Biologe hat jüngst gemeint, dass Stadttauben sehr anpassungsfähige Vögel sind. Die hohen Wohnbauschluchten würden diesem ehemaligen Haustier ideale Wohn- und Brutplätze bieten. Und die Städte würden außerdem auch ausreichend natürliche Futterangebote für die verwilderte Taube bieten. Diese Aussagen dienen meistens dem Zweck, der Stadttaube die notwendig artgerechte Versorgungen zu verweigern.

Nun habe ich den Biologen gebeten, mir bei einer Begehung die natürlichen Futterressourcen für Stadttauben zu zeigen. Leider kam es bis heute nicht zu dieser gemeinsamen Erhebung. Allerdings hab ich die Erhebung allein gemacht, und das Ergebnis lautet: Es gibt weder im Sommer noch im Winter ausreichend artgerechte Futterquellen für Stadttauben. Und dass sich die Stadttaube in ihrer Anpassungsfähigkeit die Balkone und Hausfassaden aussuchen muss, wünscht sich auch niemand. Im Gegenteil, wird diese Situation als Problem erkannt. Auch der verwilderte Stadtvogel möchte diese artfremde Anpassung nicht.

Deshalb kann für alle Betroffenen die Lösung nur heißen: betreute Taubenhäuser. Reden wir nicht ständig von den Problemen, fangen wir an, die nachhaltigen Lösungen nach dem Augsburger Modell zu fördern. Alle anderen Methoden sind gescheitert.







Hans Lutsch,, Obmann ARGE Stadttauben Salzburg, 5020 Salzburg