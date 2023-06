Am Vormittag des 21. Juni machte mich eine Passantin darauf aufmerksam, dass aus dem Kleidercontainer ein Heulen von einem Tier kam. Glücklicherweise war ein Mitarbeiter vom Tao zur Stelle und befreite die Katze. Die Katze konnte nicht allein in den Container schlüpfen, es muss sie jemand hineingeworfen haben. Das Ganze passierte in Gneis in der Josef-von-Eichendorff-Straße. Ich hoffe sehr, dass der Täter gefunden wird.



Sigrid Hamberg, 5020 Salzburg