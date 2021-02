Geförderte Mietwohnungen sind für den Flachgau notwendig

In Replik auf den Leserbrief von Matthias Altmann ("Wohnbau gehört auch hinterfragt", SN vom 2. 2. 2021) darf ich als sein Kollege im Gemeinderat auf ein paar Ungereimtheiten in seinem Schreiben hinweisen. Er lehnt wirtschaftlich-gewinnmaximierenden Wohnbau ab und lässt die Wohnbauförderung schuldig werden, dass zu viel gebaut wird. Beim ersten Teil stimme ich zu, der zweite Teil hinkt ganz gewaltig. Der geförderte Wohnbau garantiert günstigere Preise für die Wohnungssuchenden. Und wenn man sich die Studie des SIR anschaut und teilweise auf den Flachgau umlegt, so zeigt es sich, dass gerade in diesem boomenden Bezirk es dringend notwendig ist, vermehrt geförderten Wohnbau in Form von Mietwohnungen anzubieten.

Nur so kann man verhindern, dass bis zu 86 Prozent des Haushaltseinkommens für Wohnen ausgegeben werden muss. Es sind nicht nur das Land und die Gemeinden gefordert, sondern auch Grundbesitzer, dass Wohnbaugenossenschaften zu Grundstücken kommen und dass darauf Mietwohnungen errichtet werden können. Erst dann können junge Menschen, ohne groß zu erben, sich nach einigen Jahren des Sparens Eigentum schaffen.



Bernhard Weiß, 5203 Köstendorf