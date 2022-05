Geförderte Mietwohnungen sind oft fehlbelegt

Zum Artikel vom 21. 5. 2022 ("Leistbares Wohnen wird zum Pulverfass") muss man noch folgendes sagen:

Um das Problem wirklich zu verstehen, sollte man folgende Fakten kennen: Ca. 60% der Österreicher leben im Eigentum (Haus oder Eigentumswohnung), ca. 40% in Miete, davon ca. 60% in geförderten (sozial) Wohnungen, davon sind ca. 40% fehlbelegt (kein Anspruch, weil Einkommen zu hoch). Der Rest wohnt in etwa zu gleichen Teilen in Werkswohnungen und in frei finanzierten (ohne öffentliche Mittel errichteten) Wohnungen.

Es wurde noch nie so viel gebaut wie in den letzten Jahren, weil die Menschen ihr hart erarbeitet und versteuertes Geld vor der Inflationspolitik von EU und EZB in Sicherheit bringen wollen und weil es - Gott sei Dank - noch keine Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt.

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage greift auch hier. Die Immobilienbranche hat sich zu einem Verkäufermarkt entwickelt, da die Anleger um fast jeden Preis versuchen, den Wertverfall ihrer Ersparnisse zu verhindern.

Das mit fatalen Folgen: Die Bau- und Grundstückspreise explodieren - nicht zuletzt auch wegen des kräftigen Mitkassierens des Staates (Immobilienertragsteuer, Grunderwerbssteuer und Grundbuchgebühr sowie einer Umsatzsteuer von 20%).

Sollte man sich dafür entscheiden, eine erworbene Wohnung als Vorsorgeobjekt zu vermieten und die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückzufordern, wird einem vom Finanzamt mehr oder weniger die Miethöhe vorgegeben, da bei einer zu niedrigen Miete und damit verbunden niedrigeren Abgaben an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer, "Liebhaberei" angenommen wird und die komplette Umsatzsteuer rückgefordert wird.

Dass unter solchen Umständen die Mietpreise der frei finanzierten Wohnungen in die Höhe gehen, ist wohl verständlich. Weniger verständlich dürfte wohl die Belegung eines großen Teils der geförderten Wohnungen (s. o.) mit Menschen sein, die keinen Anspruch darauf haben und dies teilweise auch noch in einer Art Erbpacht. Dass dies mit "sozialer Durchmischung" begründet wird grenzt an puren Hohn. Sozial gerecht wäre vielmehr, diesen "Nutznießern" eine Miete abzuverlangen, die marktüblich ist. Zumindest sollte die zu Unrecht bezogene Sachleistung versteuert werden müssen, so wie das jeder Bürger tun muss, der einen Parkplatz von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt.

Die Erlöse aus dieser Maßnahme könnten den wirklich sozial Bedürftigen als direkte Wohnförderung zukommen. Außerdem würden vermehrt geförderte Wohnungen frei werden, was etwas Druck aus der derzeitigen Blase am Bau nehmen würde.

Dass dies nicht passieren wird, kann man als gelernter Österreicher annehmen, denn dazu ist die Angst und das Unvermögen der Politik viel zu groß.







Walter Garber, 6330 Kufstein