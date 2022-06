Gegen Bereicherung der Aktionäre

Die Ruhe, mit der die aktuellen Strompreiserhöhungen von der Bevölkerung hingenommen werden, ist erstaunlich, geht es doch nicht nur bei der Salzburg AG um plus 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wenn man einen Neuvertrag abschließt, auch nachdem die Landesregierung öffentlichkeitswirksam intervenieren wollte. Dass der Landeshauptmann gegen das Aktienrecht nichts ausrichten wird, war absehbar, nun tritt der jahrzehntelange Irrweg der Politik in Österreich und der EU mit der Privatisierung und Liberalisierung der Energiemärkte offen zutage: Wenn ein lokaler Stromerzeuger wie die Salzburg AG nach herrschendem Recht gezwungen ist, heimischen Ökostrom der Preisbildung an der Leipziger Energiebörse (EEX) zu unterwerfen, dann sind die daraus erwachsenden, exzessiven Gewinne politisch gewollt.

Bei derzeit zirka 27 Cent/kWh brutto kann man von mehr als 20 Cent/kWh Gewinnsteigerung zum Vorjahr ausgehen, da die Produktionskosten nicht gestiegen sind. Nicht umsonst rutschte der Aktienkurs der Verbund AG um mehr als 10 Prozent ab, als Bundeskanzler Nehammer kürzlich laut über die Abschöpfung von Krisengewinnen nachdachte.

Aber unsere Regierung sollte es auch bei diesem Thema mit kurzzeitigem Aktionismus nicht bewenden lassen, sondern sich in der EU für eine nachhaltigere Energiepolitik einsetzen, nicht nur weg von fossilen Energieträgern, sondern auch weg von der Priorität der Gewinnmaximierung der Energieerzeuger.

Hier geht es nicht um Verzicht zugunsten der Umwelt, um globale Gerechtigkeit oder eine zwangsläufige Folge des Ukraine-Kriegs, sondern um ein Arrangement von Marktregeln für eine noch dramatischere Bereicherung der Aktionäre.



Laurenz Plöchl, 5582 St. Michael