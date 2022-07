Gegen die verbale Verwahrlosung

Wenn man die täglichen Wortmeldungen in der Politik verfolgt, kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass bei einigen im Umgangston eine Verwahrlosung voranschreitet. Natürlich soll es eine Meinungsvielfalt geben und natürlich soll auch die Opposition ihren Standpunkt vertreten, sonst funktioniert die Demokratie nicht. Wünschenswert wäre es auch, wenn die Kritik an der Gegenseite konstruktiv und mit Gegenvorschlägen verbunden wäre.

In früheren Managementseminaren wurde uns vermittelt, einige positive Aspekte des "Gegenüber" herauszustreichen, bevor wir mit unserer Meinung und Kritik fortfahren. Das hat aus der Konfrontation emotional die Luft herausgenommen und der Lösungsfindung geholfen.

Natürlich werden alle jene, die ihren politischen Erfolg in der Polarisierung der Bevölkerung sehen und nicht an einer wirklichen Problemlösung interessiert sind, dieses Rezept ablehnen.





Robert Faust, 5020 Salzburg