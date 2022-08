Gegen ein Abrücken von Sanktionen gegen Russland

Wie naiv zu glauben, dass man einem zu allem entschlossenen Aggressor durch Zugeständnisse zum Einlenken bewegen kann. Sollte es vielleicht tatsächlich stimmen, dass die Sanktionen den Westen härter treffen als Russland, dann hat Putin erst recht keine Veranlassung von seiner bisherigen Vorgangsweise abzugehen, denn was dem Feind mehr schadet als einem selbst, ist doch nur wünschenswert. Ein Abrücken von den Sanktionen wäre für ihn ein großer Sieg in diesem Krieg. Ich bin nur verblüfft über die Aussagen so mancher Politiker.



Dipl.-Ing. Friedrich Dechant, 3730 Stoitzendorf