Gegen eine Überprüfung älterer Autofahrer/-innen

Jetzt kommt sie also doch, die Überprüfung der älteren Autofahrer, wenn auch durch die Hintertür aus Brüssel. Grundsätzlich wäre gegen so eine Überprüfung nichts einzuwenden, wenn nicht überall dort, wo Behörden auf den Bürger und die Bürgerin losgelassen werden, so viel Willkür herrschen würde.

Solange die mit der besten Reaktion und der besten Sehkraft die meisten und vor allem auch die schwersten Unfälle verursachen, ist das kein Kriterium für die Fahrtauglichkeit.

Diese Diskriminierung von uns Alten gibt es in Wirklichkeit schon lange, bei Verkehrsvergehen, bei denen Junge ein Organmandat bezahlen, werden Alte zur Überprüfung geschickt und angeblich haben danach nur noch fünf Prozent einen Führerschein.

Die Leute werden sich vor allem am Land nicht mehr selbst versorgen können, landen um Jahre zu früh im Altersheim, wo jetzt schon Platz und Personal zu wenig ist.

Wo bleibt eigentlich der Aufschrei unserer Pensionistenvertreter/-innen von rot und schwarz. Ihr habt euch gerade so ins Zeug gelegt, damit über 70-Jährige noch einen Kredit bekommen, auch wenn die Laufzeit desselben die Lebenserwartung übersteigt. In unserem Pensionistenverband brauchen weit mehr 70-Jährige einen Führerschein als einen Kredit.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf-Kleinberg