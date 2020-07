Gegen große Beutegreifer

Als Landwirt und begeistertes Mitglied beim Alpenverein erlaube ich mir meine Meinung zu dem Thema "Landwirt sperrt Weg für Wanderer" abzugeben. Der Schritt des Landwirts ist berechtigt und ein bewusstes Ausrufezeichen. Wahrscheinlich ließe sich die Angelegenheit wie von Winfried Herbst beschrieben auch anders lösen. Aber im Grunde ist das der Blick in die Zukunft: So werden unsere Almen aussehen, wenn sie wolfssicher eingezäunt und von Hütehunden bewacht sind. Nämlich nicht nur gesperrt, sondern unbetretbar. Bei diesem Thema sollte die Alpenvereinschefin in unserer Organisation schleunigst für eine Umkehr in der Positionierung sorgen, und zwar endlich strikt gegen die großen Beutegreifer! Die Verbreitung des Wolfs im Alpenraum ist das Ende jeglicher Wegefreiheit.



Ing. Richard Fernsebner, 5092 St. Martin bei Lofer