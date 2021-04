Gegen Maskenmuffel in Blau hilft nur hartes Durchgreifen

Die Glosse vom 7.4.2021 über die "Maske in Blau" ist wieder einmal vom Feinsten und dafür muss man dem Verfasser Alexander Purger dankbar sein. Die Maskenpflicht im Parlament wurde ja inzwischen sogar in dessen Hausordnung

verankert, aber die blauen Muffel, die scheinbar in der Pubertät stecken

geblieben sind, wollen hinterfragen, ob die Wirksamkeit der Masken

- gegen das Covid-Virus - überhaupt evident ist?

Gegen so viel Ignoranz hilft nur hartes Durchgreifen und da muss

der Zutritt ins Plenum untersagt werden, denn diese realitätsferne

Truppe hat wahrscheinlich auch noch gar nicht mitbekommen, dass

die Welt seit einem Jahr an der Corona-Pandemie laboriert.

Für eine Staatsoperette haben wir weder Zeit noch Lust!







Josef Blank, 5061 Elsbethen