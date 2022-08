Gegen Neuwahlen!

Als ich in den SN vom 6. August las, dass es eine Initiative gibt, die die Straßen den radikalen Schwurblern entreißen will, war ich sofort Feuer und Flamme. Beim Weiterlesen folgte allerdings die Ernüchterung. Ehemalige "Zackzack"-Mitglieder und weitere sogenannte "engagierte Bürgerinnen und Bürger" wollen gleichzeitig auch Neuwahlen und damit die Regierung am Arbeiten hindern.

Sie geben vor, gegen die Radikalisierung aufzutreten und fördern gleichzeitig den besorgniserregenden, fragilen Zustand unserer Gesellschaft. Diese Gruppe wird den Mob nicht vertreiben, sondern sich ihm anschließen. Nicht bedenkend, dass Neuwahlen die Arbeit der Regierung vollends zum Erliegen bringen würden. Sie scheinen außerdem nicht begriffen zu haben, wie sehr wir die derzeitige handlungsfähige und kompetente Umwelt- und Verkehrsministerin und ihr Team brauchen.

Täglich treffen Nachrichten über den katastrophalen Zustand unseres Klimas ein und diese engagierten, aber nicht verantwortungsbewussten Bürger/-innen haben nichts Besseres zu tun, als die Unfähigkeit der Regierung herbeizubeten, um sich dann am allgemeinen Chaos zu ergötzen. Ich kann nur hoffen, dass der Zulauf zu diesen fragwürdig Engagierten gering bleibt. Hätten sie Erfolg mit ihrem Ansinnen, wären die bisher geleisteten und gegen starke Widerstände durchgesetzten Klimaschutzmaßnahmen auf unbestimmte Zeit blockiert. Nicht wieder gut zu machende Schäden ökologischer und ökonomischer Art wären die Folgen.

Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf