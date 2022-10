Gegen Raser: Prävention ist das Thema

Zu "Gegen Raser: Land Salzburg stellt Section Control auf B156 nächste Woche scharf":

In Zeiten wie diesen, in denen die Videoüberwachung im öffentlichen Raum schon fast flächendeckend ist, Telefonate und Textnachrichten lückenlos überwacht und aufgezeichnet werden können und man über GPS Zeit-Raum-Diagramme erstellen kann, sollte es möglich sein, Raser problemlos auszuforschen, ohne eine Million Euro zusätzlich in die Hand zu nehmen. Schlüsselfaktor sind weniger die Kontrollen, sondern die Sanktionen, und Führerscheine langfristig zu entziehen, wie es die aktuelle Regelung vorsieht, wird nicht reichen, denn es sollen schon Leute ohne gültige Papiere unterwegs gewesen sein. In schwerwiegenden Fällen, etwa ab 50 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet, sollten von der Exekutive Kennzeichen entfernt bzw. Fahrzeuge beschlagnahmt werden können, denn auch die Schlüsselabnahme ist zu wenig, weil dann mit dem Ersatzschlüssel weitergefahren wird.

Prävention ist das Thema und nicht Appelle an die Vernunft oder gutes Zureden, kombiniert mit lächerlichen Strafen, die letztlich wirkungslos sind.



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien