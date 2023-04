Gegen-Wind im Alpenverein?

Am 5. April lud der Alpenverein mit dem Titel "Windkraft in den Alpen. Quo vadis?" zu einer sogenannten Infoveranstaltung in St. Virgil ein. Vor voll besetztem Saal wetterte ein selbsternannter Experte polemisch über bzw. gegen Windenergie, speziell in den Bergen. Die Eingangsfrage "Quo vadis?" wurde eben so wenig beantwortet wie kritische Fragen aus dem Publikum, darunter viele AV-Mitglieder. Anhand der zahlreichen Wortmeldungen nehme ich an, dass die Mehrheit des Publikums sich für Windenergie in Salzburg ausspricht. Auch der Wunsch nach mehr Demokratie im AV und einer Mitgliederbefragung kam auf. Ich als junge Frau (Jahrgang 1991) und Vertreterin meiner Generation hätte mir einen sachlicheren, faktenbasierten Vortrag und eine wirkliche Diskussion auf Augenhöhe gewünscht, bei dem Naturschutz nicht gegen Klimaschutz ausgespielt wird. Als jahrelanges Mitglied fühle ich mich in dieser so wichtigen Thematik vom Alpenverein nicht vertreten und bin mir sicher, dass ich damit nicht alleine bin.





Mirjam Leitner, 5023 Salzburg