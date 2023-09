Gegendarstellung zu Tempo 100

Beinahe jede Woche liest man Leserbriefe zum Thema Verkehr. Meist ist die Botschaft dieselbe: Langsamer fahren sei die Universallösung für alle Probleme. Ich möchte eine Gegendarstellung wagen.

Direkt in Salzburg haben wir anhand des IG-L beobachten können, dass die Prognosen von immer denselben Experten vom VCÖ und von parteipolitisch entsprechend besetzten Umweltgremien nicht eintreten. Obwohl das Tempolimit verschärft wurde, gab es nicht weniger, sondern mehr Unfälle.

Die Schadstofffrage ist ebenfalls interessant. Erstens wird ständig ein anderes Schreckgespenst gezeichnet. Erst war es der Feinstaub, dann die Stickoxide und nun ist es scheinbar CO₂. Sobald ein "Problem" nicht mehr bedrohlich genug erschien, wurde das nächste gefunden. Problematische oder gezielt schlampige Messmethodik (Veränderung des Messstandorts, Thematik bei Regen) ist das zweite Kuriosum.

Es gab aber in Österreich vor nicht all zu langer Zeit einen Gegentest, nämlich das Tempo-140-Pilotprojekt. All den "Expertenprognosen" zum Trotz sind nicht mehr Unfälle passiert und der Schadstoffanstieg war fast innerhalb der Messtoleranz, jedenfalls aber weit unterhalb der dramatischen Prognosen.

Dieselben Prognosen versprechen eine Reduktion diverser Schadstoffe um über ein Drittel bei Tempo 100. Sieht man sich die Berechnungen (manchmal sind es auch lediglich Schätzungen) genauer an, tritt oft ein sehr beschränktes Wissen über Physik, gepaart mit ganz viel Erziehungseifer zu Tage. Auch im europäischen Vergleich zeigt sich übrigens keine Korrelation zwischen Geschwindigkeitslimit und Verkehrssicherheit oder gar Schadstoffausstoß. Wobei man bei zweiterem bemerken muss, dass die Methodik das Ergebnis maßgeblich mitentscheidet (Tanktourismus etwa).

Die immer wieder wiederholten Stehsätze - langsamer ist sicherer und besser für die Umwelt - sind also bei weitem nicht sattelfest.

Abschließend sei erwähnt, dass die Verkehrspolitik seit Jahrzehnten ohnehin nur in eine Richtung geht. Die EU-Normen betreffend Abgase sind bereits die strengsten der Welt und werden Jahr für Jahr weiter verschärft. Ich kenne keine Straße in Salzburg, in der das Tempolimit je angehoben wurde - es wird und wurde immer nur alles langsamer gemacht. Es gibt mittlerweile zwei (!) sogenannte "Lenkungssteuern" auf Treibstoff, die MÖSt und die CO₂-Steuer. Insofern ist es eine angenehme Abwechslung, wenn zumindest auf der A10 die - wie bei der Einführung versprochen wurde - temporäre Hunderterbegrenzung wieder abgeschafft wird.

Martin Holzmann, 5721 Piesendorf