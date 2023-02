Gegenfinanzierung nach dem Muster Norwegens

Zu den Erdgasvorkommen in Österreich:

Das Umweltministerium (Grüne) teilt auf Anfrage mit: "Der Ausstieg aus Erdgas ist zentral. Nach 2030 neue Erdgasvorkommen zu erschließen ist mit Blick auf unsere Klimaziele kontraproduktiv." Wie man eine Energie-Transformation bewerkstelligen kann, zeigt Norwegen seit 31 Jahren (!) vor, das z. B. ihre Kfz-E-Mobilität über den Ölexport finanziert (hat schon 1991 als erstes Land eine CO2-Steuer für Öl- und Gasunternehmen eingeführt und nun für eine gesellschaftliche Transformation bis 2030 verdoppelt).

Das war in einer "Im Zentrum"-Sendung sogar Herrn Hanno Settele unbekannt und er zeigte sich darob überrascht, da er davon nichts wusste.

Dann schlägt Frau LH-Stv. Martina Berthold (Grüne) in die gleiche Kerbe mit der kurzsichtigen Aussage: "Gasprojekte haben angesichts der Klimakrise keine Zukunft. Wir sollten das Potenzial erneuerbarer Energien wie Goethermie, Wind- und Sonnenkraft nutzen."

Über die langfristige Finanzierung dieser Energie-Transformation gibt es - wie immer - keine Aussage (die CO2-Steuer bzw. Smart-Steuer, allein über die Steuerzahler eingehoben, wird's nicht richten). Eine Gegenfinanzierung nach Muster Norwegens wäre durchaus überlegenswert und hätte nicht den Geruch einer Steuer, vor allem aufgrund der jüngst bekanntgewordenen Gewinne der OMV.

Es wäre auch berichtenswert, wie viel Geld in die aktuelle Gas-Speicherfüllung geflossen und woher das Gas gekommen ist und wie viel vergleichsweise dafür bezahlt wurde (Transparenz?).

Anmerkung: Van der Bellen, Gewessler, Kocher und sämtliche bekannte NGO (z. B. hat die Volkshilfe - bei einem jährlichen Vereinsumsatz von ca. 300 Mill. Euro und davon ca. 1% Spendenaufkommen - diese privaten Spenden als "humanitäre Staatshilfe" tw. an die Ukraine verschenkt?) fahren nach ihrem analogen "Solidaritätsbesuch" in der Ukraine mit der Eisenbahn von Kiew an die slowakische Grenze nach Košice, um dann in einem AUA-Airbus 320 nach Wien zu reisen. Das ginge auch digital per Überweisung mit Angabe des Verwendungszwecks.

Diese Solidarität für die Ukraine muss der Republik Österreich aber schon was wert sein, denn dort werden in einem Stellvertreterkrieg - unter hoher finanzieller Beteiligung für Militärausgaben durch die gesamte EU und zusätzlich für Humanitätsausgaben aller einzelnen EU-Länder - die westlichen Werte verteidigt, wo wenig zu erfahren ist, wer das alles zukünftig wirklich bezahlen wird.



