Gegenmaßnahmen von ChatGPT sinnvoll?

Mit großem Interesse haben wir den Zeitungsartikel "Wie das ,Gegenmittel' zu ChatGPT wirkt" (SN, 3. 3.) gelesen. Da es in letzter Zeit häufiger zur Verwendung von ChatGPT als "Hilfe" für die Hausübungen kommt, kam es zu mehreren Beschwerden von Lehrkräften verschiedener Schulen. Aufgrund der mächtigen KI haben sich Mitglieder der US-Uni Princeton dazu entschlossen, eine Software, welche die Ausgaben der KI's analysiert, zu programmieren. Dieses Gegenmittel namens "GPTZero.me" kann unserer Meinung nach jedoch vieles, was es verspricht, nicht halten, weil es nur englische Texte behandeln und erkennen kann.

Unser Fazit folgt daraus, dass dieses Gegenmittel keine Wirkung hat und somit der richtige Umgang mit ChatGPT an den Schulen gefördert werden oder die Seite gar gesperrt werden muss.



Julardzija Amar, Redzic Ernest, Krishan Raj, HTL St. Johann