Geglückte Landung im Schneechaos

Ihr interessanter Artikel (SN, 7. 1.) über das "Saison- und Schneemanagement" hat einem wieder ins Bewusstsein gerufen, wie professionell und flexibel der Flughafen die Saison und die Winterkapriolen managt. Das Geheule der wenigen, ewig Gestrigen, das mitunter lauter ist als die Geräusche der landenden und startenden Flugzeuge, kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie bedeutend dieser Flughafen für den südostbayerischen Wirtschaftsraum und das Einzugsgebiet Salzburgs ist. Gern schließe ich mich auch all denen an, die diesen Flughafen auch als privat Flugreisende nutzen, und hoffe, dass weitere attraktive Ziele in naher Zukunft hinzukommen. In diesem Sinne wünsche ich dem Flughafen weiterhin viel Erfolg.



Wolfgang Steckhan, D-83404 Ainring