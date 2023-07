Gehalt sollte nicht weiter steigen

Den Medien war zu entnehmen, dass das Ziel der kommenden Lohn- und Gehaltsverhandlungen die Steigerung des Einkommens gemäß der Inflationsrate sein soll. Und zwar nach Rückblick auf das vergangene Jahr, das heißt, zwischen zehn und elf Prozent. Darüber hinaus wird eine Erhöhung des Realeinkommens angestrebt. Das ist volkswirtschaftlich und langfristig betrachtet gefährlich.

In den Jahren 2000 bis Mitte 2021 hat sich die Inflationsrate in einer Bandbreite zwischen 0,5 und 3,2 Prozent bewegt. Erst im Sommer 2021 ist es zum Ausbruch nach oben bis 11,2 Prozent im Jänner 2023 gekommen. Die Prognosen erwarten eine Rückkehr auf etwa drei Prozent bis zum Jahr 2024, vergleichbar mit einer Entwicklung in den 70er Jahren. Eine Lohn- und Gehaltssteigerung mit dem Blick lediglich auf das vergangen Jahr ist in der Zeit eines "Ausreißers" der Inflationsrate nicht sinnvoll. Hier wird unnötig an der Lohn-Preisspirale gedreht, mit fatalen Folgen unter anderem für die Konkurrenzfähigkeit österreichischer Produkte. Für die (absehbare) Dauer des Ereignisses sind die vielfach verteufelten Einmalzahlungen wesentlich geeigneter. Sie federn die überbordende Inflation ab, und man kann in Ruhe über Lohn- und Gehaltserhöhungen im Rahmen des wirtschaftlichen Umfeldes verhandeln, bis die Inflation wieder Langzeitwerte erreicht hat.

Mag. Rudolf Lanzenberger, 5500 Bischofshofen