Gehaltserhöhung der Landesregierung: Was war denn ihre Leistung?

Die Salzburger Landesregierung gönnt sich eine Gehaltserhöhung um 4,85 Prozent. Es sei ihr gegönnt. Aber: Für welche Leistung soll diese Gehaltserhöhung der ohnehin reichlich hohen Politikergehälter erfolgen? Denn einerseits haben die neuen Mitglieder der Regierung in dieser Funktionsperiode ja noch kaum etwas geleistet, und bei den alten Regierungsmitgliedern ist die Erfolgsbilanz auch eher eine bescheidene.

Die Regierung hat uns in multiple Krisen (Klimakrise, Bodenverlust, Artensterben) manövriert und uns durch ihr (Nicht-)Handeln einen mittlerweile dramatischen Pflegenotstand beschert: Menschen, die ihr Leben lang schwer gearbeitet haben, können sich die Behandlung oder notwendige Betreuung nicht (mehr) leisten. Pflegekräfte fehlen im ganzen Land; Pflegeplätze in Seniorenheimen sind geschlossen, obwohl räumlich genug Platz vorhanden wäre. Es ist leider Faktum, dass Menschen ob der aussichtslosen Situation bereits in den Selbstmord getrieben wurden und werden.

Gleichzeitig werden in dieser prekären Situation viele Millionen Euro verschleudert (z. B. für mehr als fragwürdige S-Link-Planungen). Wo bleibt da die klare Prioritätensetzung zugunsten der Menschen, die Hilfe und Pflege benötigen? Dass sich die Regierung für ihre vermeintlichen "Leistungen" eine Gehaltserhöhung gönnt, erscheint in dieser Situation unanständig und ungerechtfertigt.







Dr. Hannes Augustin, 5020 Salzburg