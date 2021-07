Geht beim Kothbach auch die Demokratie den Bach hinunter?

Es scheint für Österreich nicht untypisch zu sein - wenn etwas passiert, ist immer zuerst die Frage nach den Schuldigen, anstatt konstruktiv Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. In einem Bericht der SN vom Dienstag, 20. 7., stellt Ministerin Köstinger fest, die Flut des Kothbachs hätte verhindert werden können, wenn die Baumaßnahmen für den Gewässerschutz nicht durch Einsprüche verhindert bzw. verzögert worden wären. Im Nachsatz stellt sie, nach meinem Verständnis, das Einspruchsrecht und die Parteienstellung von NGO in Frage. Dieses Einspruchsrecht ist aber ein wichtiger demokratiepolitischer Hebel.

In einem Interview in der Sendung "Mittagszeit" von Radio Salzburg vom Montag, 19. 7., stellt Herr Herbst vom Naturschutzbund eindeutig heraus, dass die entscheidenden Einsprüche nicht vom Naturschutzbund, sondern von privaten Anrainern des betroffenen Gebiets gekommen seien. Hier wird also der Naturschutzbund, der an anderen Stellen und zu anderen Anlässen sehr segensreich für die Salzburger Natur gewirkt hat und noch wirkt, wenn man ihm seine demokratische Legitimation belässt, aus einseitiger und falscher Betrachtungsperspektive schlecht geredet. Und natürlich stoßen SPÖ-Chef David Egger und FPÖ-Chefin Marlene Svazek ins gleiche Horn, ohne sich der wahren Sachverhalte im Vorfeld zu vergewissern.

Vielleicht gelingt es anlässlich solch harter Schicksalsschläge, näher zusammenzurücken und frei von Polemik und Schuldzuweisung die Probleme zu lösen.

Robert Faust, 5020 Salzburg