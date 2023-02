Geht Fasching auch umweltfreundlich?

Im Laufe des Jahres versuchen wir stets, uns an verschiedene Regeln wie das Mülltrennen und bewusstes Einkaufen zu halten. Uns ist die Umwelt wichtig, wir werfen unseren Abfall in vorgesehene Mülleimer. Doch zu Fasching ist uns das alles egal. Wir verschmutzen den gesamten Ortskern mit Konfetti, werfen mit Süßigkeiten, die keiner braucht und die keinem schmecken, um uns und schmeißen Plastikbecher, aus denen man nur ein Getränk getrunken hat, einfach auf den Boden. Niemanden scheint das im Moment zu stören, denn die Kehrmaschine wartet bereits am Ortsende, um nach den diversen Faschingsveranstaltungen alles wieder sauber zu machen. Doch ist das wirklich notwendig?

Mag. Petra Baumann, 5421 Kuchl