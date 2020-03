Geht Gier vor Gesundheit?

Spätestens vergangenen Freitag hätte auch dem letzten Zweifler klar sein müssen, wie ernst die Lage ist. Trotzdem veröffentlichte beispielsweise das Skigebiet Kitzsteinhorn noch am frühen Abend ein (inzwischen gelöschtes) Facebook-Posting, dass der Betrieb uneingeschränkt weitergehen werde.

Im ganzen Land wurden am Wochenende noch regelrechte Corona-Partys rund um die Pisten gefeiert. Weder Betriebe noch lokale Behörden wollten den Wahnsinn früher beenden. Nun tagen in den Gemeinden die Krisenstäbe, und alle per Verordnung geschlossenen Betriebe verlautbaren, sie hätten vollstes Verständnis, denn "die Gesundheit unserer Gäste geht vor". Ob nicht doch eher fahrlässig "Gier vor Gesundheit" das Credo war, wird man nach der Krise zu klären haben - nicht nur in Tirol.







Matthias Zillner, 8020 Graz