Geht nicht in die Pflege!

Das Land Salzburg gibt 37 Mill. Euro für eine Au aus. In Kolumbien soll eine Pflegeschule entstehen. Für das hiesige Pflegepersonal bleibt nur ein Lärcherlschas, und selbst der wird besteuert. Daher an alle, die ernsthaft überlegen, in die Pflege zu gehen: lasst es bleiben. Ihr werdet nur ausgenutzt und verarscht. So schön und facettenreich dieser Beruf sein kann, so sehr einem Menschen und das soziale Gefüge am Herzen liegen: letztendlich seid ihr denjenigen, die sich alles richten können, abgehoben realitätsfremd über uns bestimmen, herzlich egal.









Anna Schnöll, 5451 Tenneck