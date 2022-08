Geht Putins Spekulation auf?

Da sind sie ja wieder, sie mucken wieder auf, sie sehen sich im Aufwind. Jene, die schon immer gesagt haben oder es zumindest jetzt sagen, dass die Sanktionen gegen Russland nichts bringen, dass man sie teilweise oder besser zur Gänze aufheben, abschaffen sollte. Da ist einmal "die Wirtschaft" mit ihrer Kammer, die auch jene vertritt, die unser Land in eine absurd einseitige Energieabhängigkeit manövriert haben. Dann natürlich die immer schon russlandaffine FPÖ mit (rechts)extremen Verschwörungstheoretikern und anderen zweifelhaften Figuren im Schlepptau. Leider auch Verantwortungsträger in den Ländern, die mit Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Sanktionen innenpolitisches Kleingeld wechseln wollen. Aber auch einfach besorgte Bürger, denen schon jetzt Preiserhöhungen und Inflation zu schaffen machen. Und die mit Angst und Sorge auf den nächsten Winter blicken.

Dem Leitartikel von Manfred Perterer (SN vom 22. 8.) ist vollinhaltlich zuzustimmen. Es gibt nichts, was diesen brutalen Angriffskrieg rechtfertigen könnte. Sein Versuch, Energie als Waffe und Erpressung einzusetzen und solcherart Europa zu spalten, muss scheitern. Natürlich werden wir uns einschränken müssen. Und ebenso natürlich muss jenen geholfen werden, die am unteren Rand der Gesellschaft am dringendsten Hilfe benötigen. Es kostet Geld, viel Geld. Woher sollen die Mittel kommen? Kleiner Hinweis: Das reichste ein Prozent der Österreicher/-innen verfügt über 40 Prozent des gesamten Nettovermögens. Diese geradezu obszön ungleiche Vermögensverteilung gibt es nicht nur bei uns, sondern europaweit und auch global.

Und allen Sanktionszweiflern sei der Titel des Leitartikels von Perterer ins Stammbuch geschrieben: "Putins Krieg ist schuld, nicht die Sanktionen."







Erhard Sandner, 5081 Anif