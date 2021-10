Da werden 20 Tonnen Rohmoor auf eine Bühne gekippt, möchte nicht wissen, was das kostet. Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen und am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie sich ein Essen leisten können. Geht's noch?





Leopoldine Huber, 5411 Oberalm