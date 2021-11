Geimpfte werden Lockdown mittragen

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Haslauer! Wann ist endlich Schluss mit wahltaktischen Überlegungen und Herumlaviererei? Noch nie waren die Salzburger Landeskliniken in einer derartigen Notsituation, dass sie eine Überlastungsanzeige an die Landesregierung übermitteln mussten, was den medizinischen Notstand mehr als verdeutlicht. Und was ist Ihre Reaktion darauf? Ein Fünfstufenplan mit Forcierung und Bewerbung der bisher leider mäßig erfolgreichen Impfkampagne, "Transferstationen", Schließung von Reha-Zentren, "in Abstimmung mit der Ärztekammer dezentrale CoV-Patienten-Versorgung" (was immer das heißen mag, erläutert wurde uns das nicht), Erweiterung der Laborkapazitäten (entlockt mir ein Schmunzeln) und des Contact Tracings ... lauter schöne Schlagwörter.

Aber wann sollen diese Maßnahmen wirken? "Ergebnisse werde man aber wohl erst in zwei bis vier Wochen sehen" - was ich persönlich bezweifle. Was sich bis dahin an Leid in den Spitälern abspielen wird, mag ich mir gar nicht vorstellen. Daher mein dringender Appell: Die Zeit des Taktierens ist vorbei! Um zu einer raschestmöglichen Kontaktreduktion und damit Unterbrechung der Infektionsketten zu kommen, ist ein hoffentlich kurzer, aber strikter Lockdown für alle in Salzburg leider inzwischen alternativlos.

Ich bin überzeugt, dass auch die überwiegende Mehrheit der Geimpften die Entscheidung zu einem lebensrettenden Lockdown mitträgt, wenn wir dadurch eine Triagierung in den Spitälern vermeiden können.

PS: nur zur Erinnerung: Wir befinden uns "im Krieg" mit dem Virus und nicht mit unseren vielleicht anders denkenden Mitmenschen.



Dr. Anita Preuss,, Fachärztin für Innere Medizin5400 Hallein