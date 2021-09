Geimpfte zweiter Klasse?

Ich habe bereits im Februar die erste Teilimpfung mit AstraZeneca erhalten. Etwa zeitgleich begann die Negativ-Berichterstattung zu dem Impfstoff, was mich leider zutiefst verunsichert hat. Dass nun AstraZeneca-Geimpften bereits nach einem halben Jahr eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen wird (während mRNA-Geimpfte hierfür bis zu einem Jahr Zeit haben), zeigt, dass es nach wie vor große Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes gibt. Auch dass große Mengen AstraZeneca an ärmere Staaten "gespendet" werden, suggeriert, dass der Impfstoff für die Industriestaaten offenbar nicht gut genug ist. Ich bereue es mittlerweile sehr, dass ich damals das Impfangebot mit AstraZeneca angenommen habe. Ich habe aufgrund der Negativ-Berichterstattung das Vertrauen in den Impfstoff verloren und habe Sorge, dass ich trotz vollständiger Impfung nicht ausreichend vor einer Corona-Infektion geschützt bin.

Umso ärgerlicher ist, dass man sich mittlerweile an jeder Straßenecke mit einem hochwirksamen mRNA-Impfstoff impfen lassen kann. Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir, die wir als Erste die Corona-Impfung in Anspruch genommen haben, die undankbare Aufgabe hatten, bei den Impfstoffen die "Spreu vom Weizen" zu trennen.

Dr. Stefanie Knoll, 5120 St. Pantaleon