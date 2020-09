Geld hat die größere Macht

Am selben Tag, als man in den SN den triumphierenden Erich Marx vor dem "alten" Mozarteum sah, erschien ein Buch von Herrn Prälat Neuhardt unter dem Titel "Mein Salzburg, die verkaufte Schönheit". Darin ist genau das angesprochen, was wieder passieren soll. Mit einem ungeheuren Geldaufwand wird ein Juwel der Stadt angegriffen, das ich lieben lernte, als ich dort zehn Jahre lang arbeiten durfte. Glas und Beton haben dort nichts verloren. Es gibt eine lange Unterschriftenliste, auch die von Herrn Prälat Neuhardt ist darauf, die sich gegen den Ein- und Umbau wendet. Es geht gegen den Denkmalschutz, gegen das Weltkulturerbe, einem Laien kommt das Ganze ungesetzlich vor.

Aber Geld hatte schon immer die größte Macht, das kann man auch sehen, als am mittelalterlichen Turm am Mönchsberg eine Glasveranda gebaut wurde. Der einfache Bürger, der ein denkmalgeschütztes Haus besitzt, tut sich da härter.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg