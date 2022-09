Geld in Pflegekräfte investieren

Der von Frau Dr. Reif aufgezeigte Sachverhalt, durch leere Pflegebetten eingesparte 8,6 Mill. Euro wanderten ins "normale" Landesbudget (Leserbrief vom 19. 9.), ist einfach unfassbar. Wie menschenverachtend ist das Vorgehen des dafür zuständigen Politikers und seiner Beamten! Selbst wenn es ein Gesetz so vorsähe: Natürlich müssten diese 8,6 Millionen Euro unverzüglich in die Ausbildung und bessere Bezahlung von Pflegekräften investiert werden und nicht in fragwürdige Förderungen irgendwelcher politnaher Firmen oder Vereine. Ein unfassbarer Vorgang, den sich die Wähler/-innen merken sollten. Und sie sollten künftig auch den Budgetverhandlungen des Landtags, wofür wie viel Geld ausgegeben werden sollte, allergrößte Aufmerksamkeit schenken.



Erich Holfeld, 5020 Salzburg