Am 20. 2. gegen 17.30 wurde mir in der Hoferfiliale in Kuchl meine Geldbörse aus einer Einkaufstasche gestohlen. Unverständlich für mich ist die Tatsache, dass es keine Überwachungskameras gibt. Für einen so erfolgreichen Konzern wäre dies mehr als angebracht, da laut Auskunft der Polizei und des Personals mindestens wöchentlich einmal so ein Delikt vorkommt. Es wäre eine Notwendigkeit für derartige Ereignisse besser gerüstet zu sein.

Gerta Pigal, 5440 Golling