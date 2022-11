Die Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße wird gebraucht! Der Standort ist genau passend für eine fundierte Ausbildung unserer Kinder, wo auch noch traditionelle Feste ihren Platz haben. Das sind "Erinnerungsanker", die das Leben begleiten. Was zählt also mehr? Ein Platz für gelebte Schulgemeinschaft oder Wohnungen, die Wählerstimmen bringen? So sieht das für mich aus, wenn es um den Erhalt der Volksschule geht.

Edeltraud Düh, 5020 Salzburg