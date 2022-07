Gelten die Auflagen für Kavernen noch?

Wie ich aus Ihrem Lokalteil erfahren konnte, ist die Schlussveranstaltung des 5020 Festivals in den Kavernen geplant.

Meine Erfahrung mit einer Veranstaltung dieses Festivals war bereits am 16. 7. an diesem Ort alles andere als positiv.

Es war irrsinnig laut bis 4 Uhr morgens! Wir wurden vorher nicht über diese Veranstaltung informiert (auch jetzt habe ich von der geplanten Veranstaltung erst durch Ihren Bericht erfahren).

Unsere Wohnung liegt über den Kavernen in der Gstättengasse 27 - Lärm und hier besonders wummernde Bässe werden durch den lockeren Konglomerat (unsere Häuser sind direkt an den Mönchsberg angebaut) extrem weitergeleitet.

Die Kavernen selbst wirken noch zusätzlich wie riesige Resonanzkörper.

Aus diesem Grund wurde bei der Errichtung der Kavernen vom Bauamt festgehalten, dass (da keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist) Veranstaltungen in den Kavernen bis maximal 22 Uhr dauern dürfen.

Es stellt sich nun die Frage, ob diese im Bauakt festgelegte Auflage zum Betrieb der Kavernen zwischenzeitlich an Gültigkeit verloren hat oder ob sich die Betreiber bzw. Veranstalter über diese Auflage einfach hinwegsetzen können?

Ich bin ganz bestimmt keine Gegnerin von Jugendkultur, aber eine vehemente Befürworterin von rücksichtsvollem Verhalten!



Eva Möseneder, 5020 Salzburg