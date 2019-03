Gelungene Oper am Landestheater

Die Kritik eines Lesers an der Aufführung der Oper "La Gazzetta" am Salzburger Landestheater ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.

Ich sah diese Inszenierung am Sonntag, dem 17. März, um 15 Uhr und empfand sie als sehr gelungen, mit viel positivem Unterhaltungswert auch an den Nebenschauplätzen auf der Bühne. Die kräftige Darbietung der Musik von Gioachino Rossini durch das Mozarteum-Orchester ging für mich keinesfalls in dem "Durcheinander auf der Bühne" unter. Kurzum, eine großartige, einfach lustige Inszenierung. Danke!





Veronika Steinbacher, 5500 Bischofshofen