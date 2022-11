Gelungener Umbau, bis auf ein Detail ...

Sehr geehrter Herr Maldeghem!

Bei meinem Besuch des Landestheaters zur Premiere der "Buddenbrooks" konnte ich das renovierte Haus in all seiner neuen Pracht bewundern. Diese Renovierung erschien mir wirklich sehr gelungen, es wurde ja auch lange genug daran gearbeitet. Doch in der Pause die bittere Enttäuschung: Leider wurde die leidige Situation der Damentoiletten nicht verbessert! Soll heißen: Es sind einfach zu wenige vorhanden, was dazu führt, dass wir Frauen endlos lange anstehen müssen und es jemand vielleicht, so wie meine Sitznachbarin, gar nicht mehr schafft, sich zu erleichtern.

Sehr geehrter Herr Maldeghem, gibt es unter den Architekten keine "Frauenversteher", die dieses leidige Problem, das in allen Kultureinrichtungen Salzburgs bei uns Frauen für Unmut sorgt, "aus der Welt schaffen" wollen?

Vielleicht können Sie sich vorstellen, welcher Frust bei uns entsteht, wenn wir das Gefühl haben, in unseren ureigensten Bedürfnissen nicht wahrgenommen zu werden. Ich frage mich wirklich, ob es an den Finanzen oder am Willen scheiterte, dass bei so einer umfassenden Renovierung des Theaters nicht mehr Damentoiletten eingebaut wurden.

Mag. Monika Umundum, 5302 Henndorf am Wallersee